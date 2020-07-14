Рада підвищила стипендії та щорічну грошову допомогу дітям-сиротам

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до статті 8 закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги".

Ухвалення відповідного законопроекту №2013 в другому читанні та в цілому підтримав 351 народний депутат при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон вносить до статті 8 закону "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" та встановлює виплату стипендії у підвищеному розмірі не менше 150% прожиткового мінімуму на одну особу та щорічної грошової допомоги на придбання навчальної літератури дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Так, дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа, які навчаються, крім повного державного забезпечення, виплачуватиметься соціальна стипендія, а курсантам військових навчальних закладів, навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, Державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, ліцеїстам військових ліцеїв, ліцеїв цивільного захисту та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, з їх числа – посадовий оклад у розмірі не менше 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, а після досягнення такими дітьми 18 років — у розмірі не меншому150% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також виплачується 100% заробітної плати, яка нарахована в період виробничого навчання та виробничої практики.

Соціальна стипендія та посадовий оклад у розмірах, передбачених у першому реченні цієї частини, виплачуються також учням, студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали без вісти).

Порядок виплати та розмір соціальної стипендії, посадового окладу затверджується Кабінетом міністрів України.

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті “Голос України” та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.