На Донеччині за кошти держбюджету придбали 72 оселі для дітей-сиріт

На Донеччині за кошти субвенції з держбюджету, отримані в 2019 році, придбано 72 одиниці житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

Про це повідомили в департаменті соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації.

«Обсяг коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, направлений містам та районам області у 2019 році, склав майже 79 млн грн. Вказані кошти призначені для придбання житла 204 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування... Станом на 31.03.2020 в рамках реалізації вказаної субвенції придбано 72 одиниці житла», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що в тому числі 71 одиницю житла придбали – за напрямом грошової компенсації, 1- це придбання житла місцевими органами влади (м. Авдіївка, м. Покровськ, м. Селидове, м. Дружківка, м. Бахмут, м. Добропілля, Бахмутський, Волноваський, Великоновосілківський, Добропільський, Покровський, Ясинуватський, Мангуський, Олександрівський р-ни та м.Сіверськ).

В ОДА підкреслили, що робота у цьому напрямку триває.

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