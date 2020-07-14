НАЗК розпочало перевірку у Держекоінспекції

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку у Державної екологічної інспекції на запрошення нового голови відомства.

Про це написав голова Державної екологічної інспекції (ДЕІ) Андрій Мальований у Facebook.

«Сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку Держекоінспекції… Я намагаюся максимально відкрито висвітлювати інформацію про роботу ДЕІ. Серед перших моїх доручень на посаді голови ДЕІ було звернення до НАЗК з проханням провести зовнішній аудит інспекції. Сподіваюся, що працівники НАЗК дадуть рекомендації, поділяться своїми професійними знахідками. Ми докладемо всіх зусиль, аби уповноважений підрозділ щодо запобігання і виявлення корупції в ДЕІ працював ефективно», - написав Мальований.

Голова ДЕІ зазначив, що його особисто не влаштовує імідж корумпованого органа, що залишився з попередніх років.

За словами посадовця, НАЗК перевірить: утворення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції та виконання покладених на нього обов'язків; підготовку й подання на погодження до НАЗК антикорупційних програм; створення та функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень; захист викривачів тощо.

Мальований додав, що про висновки перевірки НАЗК повідомить додатково.