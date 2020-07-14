МКІП пояснило, хто і як складає “чорний список” артистів

Міністерство культури та інформаційної політики не впливає на формування переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це повідомили у пресслужбі МКІП у відповідь на запит Укрінформу щодо реакції міністерства на приїзд в Україну з концертами російської співачки, що виступала в окупованому Криму.

«Відповідно до статті 15 Закону України «Про кінематографію», Міністерство культури та інформаційної політики здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, виключно на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», - нагадали у пресслужбі.

Водночас додали, що процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством, МКІП не наділено повноваженнями включати чи не включати до списків.

«Міністерство здійснює оприлюднення переліку і оновлення. Відомості в переліку своєчасно та оперативно оновлюються, з ними можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики України в рубриці «ООС» підрубриці «Інформація», - зазначили у МКІП.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні заплановано концерти російської співачки Юлії Зіверт, що виступала в окупованому Криму. В Одесі вона має виступати 24 липня, у Києві – 4 серпня. За інформацією ЗМІ, співачка виступала в обох цих містах минулого року.