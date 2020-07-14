В Україні стартує проєкт з підтримки дітей, яких через COVID-19 повернули з інтернатів

Міністерство соціальної політики та ЮНІСЕФ запустили проєкт з підтримки дітей, яких через COVID-19 повернули з інтернатів у родини.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомили учасники проєкту.

«Коронавірусна хвороба стала викликом і перевіркою на міцність для всього світу. Це випробування і для системи соціальних послуг, адже саме вона має допомогти населенню впоратися із наслідками COVID-19. Ми використаємо цю кризу, аби вийти з неї сильнішими: зміцнити потенціал соціальних фахівців, впровадити найкращі світові практики і зробити ще один крок до деінституціалізації та до возз’єднання дітей з їхніми родинами», - зазначив заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов.

Протягом наступних шести місяців експерти проєкту навчатимуть соціальних працівників моніторити ситуацію кожної дитини, яку повернули у сім’ю, визначати її потреби, оперативно реагувати і надавати необхідну підтримку. Після проведення детального аналізу ситуації сімей буде створено дорожню карту допомоги для кожної із родин, до яких повернулися діти з інтернатних закладів. Проєкт також забезпечить соціальних працівників засобами індивідуального захисту, щоб зробити безпечними їхні візити у родини під час пандемії.

«По всій Україні близько 42 тисяч дітей, у тому числі діти з інвалідністю, які виховувались в інтернатних закладах та інших інституціях, повернулись у свої родини. Ці діти та їхні родини зараз потребують особливої уваги та підтримки. Через об’єднання зусиль та зміцнення системи соціальних послуг ми прагнемо зробити так, щоб кожна дитина почувалася захищеною, мала доступ до якісного навчання, медичних послуг, незалежно від можливостей своєї сім’ї», - прокоментувала заступник голови представництва ЮНІСЕФ в Україні Лора Білл.

Найкращі практики реінтеграції дітей у сім’ї, напрацьовані в ході проєкту у пілотних регіонах, планують розширити на всю Україну. Одним з результатів проєкту буде підготовка рекомендацій до 5 регіональних планів реалізації реформи з трансформації інтернатних закладів. Також за результатами проєкту будуть запропоновані зміни до нормативно-правових актів, які стосуються реформи деінституціалізації.

«Для нас, Української мережі за права дитини, цей проєкт є професійним викликом. Важливо виявити реальні причини потрапляння дітей до інтернатів; знайти можливості громад для підтримки ресурсних сімей і зберегти дітей у рідних безпечних сім'ях; підтримати фахівців соціальної роботи і спеціалістів служб у справах дітей», - зазначила голова правління ГС «Українська мережа за права дитини» Дар’я Касьянова.

Міністерство соціальної політики України спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Українською мережею за права дитини розпочало проєкт підтримки дітей, яких через карантинні заходи повернули з інтернатів у родини. Головне завдання проєкту - посилити соціальний захист цих сімей і допомогти їм забезпечити належний догляд за дітьми. Реалізовувати заплановане будуть через навчання соціальних працівників та безпосереднє надання гуманітарної допомоги дітям за їхніми потребами. Проєкт охоплює п’ять регіонів України: Дніпропетровську, Волинську, Миколаївську, Полтавську та Харківську області. Одним із критеріїв для вибору регіонів була кількість дітей, яких повернули в сім’ї з інституційних закладів.