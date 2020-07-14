В Україну надійдуть 300 портативних апаратів ШВЛ із В’єтнаму

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Нам вдалося спільно з нашими партнерами у В’єтнамі забезпечити надання Україні партії у 300 портативних апаратів штучної вентиляції легень”, - сказав він.

За його словами, обладнання прибуде в Україну вже сьогодні й після митного оформлення «УкрМедПостач» проведе перевірку та сертифікацію апаратів, далі вони будуть невідкладно розподілені серед українських медичних закладів.

Кулеба підкреслив, що загальна вартість цієї партії апаратів ШВЛ 2 млн 373 тис. доларів США, проте Українська держава не витратила жодної копійки, апарати, за його словами, є гуманітарною допомогою в’єтнамської компанії Vingroup.

“Апарати ШВЛ моделі Vsmart VFS-510 виробляються на підприємствах Vingroup за технологією американської компанії медичного обладнання Medtronic. Вони сертифіковані Міністерством охорони здоров’я В’єтнаму”, - розповів міністр.

Разом з тим він додав, що нинішня партія апаратів ШВЛ є першою і до кінця серпня планується передати Україні ще 600 одиниць апаратів ШВЛ виробництва Vingroup JSC.

Станом на 14 липня, в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19, за добу — 638 нових.