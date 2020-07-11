Украерорух прокоментував інформацію про російський літак над Донбасом

Російський пасажирський літак рейсу SVR346 не перетинав повітряний простір на сході України 10 липня.

Про це повідомляє пресслужба Держпідприємства обслуговування повітряного руху в Україні (Украерорух).

«За даними систем Украероруху, пасажирський літак рейсу SVR346 10 липня цього року не перетинав повітряний простір на сході України. Прохання не поширювати інформацію з недостовірних джерел», - йдеться в повідомленні.

В «Украерорусі» також нагадали, що повітряний простір над територією України для літаків РФ залишається закритим.

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Як повідомлялось, раніше деякі ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що у п'ятницю, 10 липня, один з повітряних бортів РФ U6346 (SVR346) компанії «Уральські авіалінії», який здійснював внутрішній рейс за маршрутом Анапа - Санкт-Петербург, порушив повітряний простір України над Донбасом.