Украерорух прокоментував інформацію про російський літак над Донбасом
Укрінформ
Російський пасажирський літак рейсу SVR346 не перетинав повітряний простір на сході України 10 липня.
Про це повідомляє пресслужба Держпідприємства обслуговування повітряного руху в Україні (Украерорух).
«За даними систем Украероруху, пасажирський літак рейсу SVR346 10 липня цього року не перетинав повітряний простір на сході України. Прохання не поширювати інформацію з недостовірних джерел», - йдеться в повідомленні.
В «Украерорусі» також нагадали, що повітряний простір над територією України для літаків РФ залишається закритим.
Як повідомлялось, раніше деякі ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що у п'ятницю, 10 липня, один з повітряних бортів РФ U6346 (SVR346) компанії «Уральські авіалінії», який здійснював внутрішній рейс за маршрутом Анапа - Санкт-Петербург, порушив повітряний простір України над Донбасом.