Украерорух повідомив про повільне відновлення польотів після відкриття авіасполучення

Кількість польотів в українському небі після відкриття авіасполучення відновлюється дуже повільно.

Про це повідомляється на сторінці державного підприємства обслуговування повітряного руху «Украерорух» у Facebook.

«Кількість виконаних у червні 2020 року польотів, які Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням, становить 4 584 рейси – це на 87,1 % менше порівняно з червнем 2019 року. Загалом за типами польотів червневий авіатрафік розподіляється так: внутрішні рейси – 1 403 (менше на 53,9 % у порівнянні з червнем 2019 року), міжнародні рейси – 1 650 (-89,5 %) і транзитні рейси – 1 531 (-90,8 %). Українські авіакомпанії виконали у червні 1 778 рейсів, іноземні – 2 806 рейсів», - зазначили на підприємстві.

За даними «Украероруху», найбільшим залишається падіння обсягів транзитних польотів в українському повітряному просторі – цей показник у червні 2020 майже на 91 % нижчий у порівнянні з відповідним показником минулого року.

Транзитні потоки завжди становлять основну частину доходів провайдерів аеронавігаційного обслуговування – зокрема, у структурі доходів Украероруху до 2014 року частка таких надходжень дорівнювала майже 70 %. За шість років втрати за найбільш прибутковим джерелом надходжень за обслуговування транзитних потоків перевищують 20 мільярдів гривень.

Розподіл повітряного руху за районами польотної інформації (РПІ): Київський РПІ – 2 543 польотів (зниження на 86,3 % у порівнянні з червнем 2019 року), Дніпровський РПІ – 798 (-70,4 %), Львівський РПІ – 1 927 (-89,3 %), Одеський РПІ – 1 120 (-90,3 %).

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Як повідомлялося, у травні загальна кількість рейсів, виконаних у повітряному просторі України, становила 3 237 рейсів, у квітні – 2 372 рейси.

Поступове пожвавлення повітряного руху в Україні почалося 5 червня 2020 року з відновленням внутрішніх пасажирських авіаперевезень та запуском міжнародного авіасполучення з 15 червня.