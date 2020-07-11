В Україні за добу коронавірус виявили у 53 дітей

В Україні впродовж минулої доби коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 53 дітей та 48 медичних працівників.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За минулу добу захворіло 800 осіб, з них 53 дитини, а також 48 медичних працівників», - поінформував міністр.

Найбільше хворих на COVID-19 за добу зареєстровано у Львівській області – 119, Закарпатській - 108, у Києві - 125.

Загалом за весь час пандемії захворіло 52 843 особи, з них 3802 дітей та 7261 медпрацівників.

За попередню добу загалом було здійснено 27159 тестувань, із них 12 565 досліджень методом ПЛР 14594 методом ІФА.

Як повідомлялося, в Україні станом на 11 липня лабораторно підтверджено 52 843 випадки COVID-19, з них 1372 летальні, 25 661 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 800 нових випадків.