Хорватія вимагатиме від українців тест на COVID-19 або 14-денну ізоляцію

Хорватія прийняла рішення про обов'язкову 14-денну самоізоляцію для громадян, що прибули з третіх країн, зокрема з України.

Про це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич у Twitter.

"У ніч на 11.07. Хорватія прийняла рішення про обов'язковість 14-денної самоізоляції для громадян, що в'їжджають у РХ з третіх країн, зокрема для України», - написав він.

Дипломат додав, що за наявності тесту на коронавірус, зробленого не пізніше 48 годин тому, самоізоляція не потрібна.

Посол не уточнив, чи стосується ця вимога туристів, які організовано прибувають на відпочинок авіарейсами.

Подробиці він обіцяв повідомити пізніше.

Як повідомлялося, Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд туристам з так званого "безпечного" списку, до якого увійшли 15 країн.

Водночас для громадян України, крім окремих категорій, в'їзд до ЄС поки залишається закритим.