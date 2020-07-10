За пів року СБУ викрила 372 посадовців, які вчинили злочини
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Зокрема, СБУ викрила 152 випадки хабарництва, які кваліфікуються за ст. 368 Кримінального кодексу України. Наприклад, керівник однієї з облдержадміністрацій через посередника вимагав “данину” у посадовців інших держструктур. Сума хабаря протягом року мала сягнути 1,8 мільйона гривень. Інший випадок – посадовець Державної фіскальної служби у Полтавській області через посередника вимагав від підприємця 85 тисяч доларів США. Натомість він обіцяв повернути вилучене під час обшуку майно і не притягувати до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Крім того, 16 фактів хабарництва були задокументовані СБУ у процесі викриття організованої злочинної групи на Луганщині. До неї входило кілька посадовців територіального органу Держгеокадастру. Неправомірну вигоду вони отримували від приватних підприємців, які працюють у галузі землеустрою.
Серед посадовців, які притягаються до кримінальної відповідальності, – начальник, його заступник і шестеро співробітників Павлоградського відділу поліції (вчиняли злочини у складі злочинної організації), посадовець ГУ ДСНС в Одеській області, прокурор однієї з місцевих прокуратур та заступник голови районного суду Харкова, голова одного з районних судів на Рівненщині тощо.
Окрім того, за матеріалами СБ України у першому півріччі 2020 року до різних видів і строків покарання засуджено 61 посадову особу, а 85 – звільнено із займаних посад.
Фото: пресцентр СБУ