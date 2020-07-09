СБУ затримала агітаторів за «Запорізьку народну республіку»

У Запоріжжі припинено діяльність групи сепаратистів, які пропагували ідеї «руської весни» і агітували за фейкову «Запорізьку народну республіку».

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"У Запоріжжі Служба безпеки України припинила діяльність групи сепаратистів, які в інтересах ворожих спецслужб розхитували ситуацію в регіоні та пропагували ідеї «руської весни»", - йдеться у повідомленні.

За даними досудового слідства, зловмисники належали до одного з проросійських радикальних рухів, послідовники якого виступають за відділення південно-східних регіонів від України для створення на їх території терористичних організацій за зразком «Л/ДНР».

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Як розповіли у спецслужбі, після невдалої спроби захоплення влади в Запоріжжі навесні 2014 року зловмисники виїхали до тимчасово окупованого проросійськими силами Луганська. Спочатку вони допомагали бойовикам облаштовувати незаконні блокпости та барикади навколо захоплених адміністративних будівель, а пізніше розпочали співпрацю із представниками так званого «силового блоку Л/ДНР».

За задумом кураторів, учасники групи мали повернутися в Запоріжжя і чекати подальших вказівок.

"Терористи планували використовувати групу для здійснення підривної діяльності та нагнітання суспільних настроїв на мирній території України. На виконання ворожого завдання напередодні державних свят зловмисники розповсюджували в місті деструктивні матеріали із закликами до повалення конституційного ладу, насильницької федералізації та створення фейкової «Запорізької народної республіки»", - розповіли в СБУ.

Під час слідчих дій за місцями проживання учасників групи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, медалі та нагрудні знаки так званих «Л/ДНР» і країни-агресора, амуніцію, сепаратистську та комуністичну символіку.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 436-1 (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного режиму) Кримінального кодексу України.