Медіарух підтримує законопроєкт про медіа - з певними правками

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» та його організації-учасниці висловили підтримку законопроєкту «Про медіа», підготовленому до повторного першого читання, але закликають виправити низку положень, що викликали негативну реакцію з боку медіаспільноти.

Про це йдеться у заяві Медіаруху, повідомляє «Детектор медіа».

«Ми відмічаємо суттєву роботу і великі зміни порівняно з редакцією проєкту закону «Про медіа», що подавався на перше читання (№ 2693 від 27.12.2019). Ми всіляко вітаємо включення до зазначеного проєкту захисту української мови, впровадження декомунізації, обмеження інформаційного впливу з боку країни-агресора, виключення зі структури власності захованих в офшорних зонах власників тощо», - наголошується в заяві.

Водночас Медіарух звертає увагу, що даний проєкт має певні положення, які викликали негативну реакцію з боку медіа спільноти, і зазначив, що в редакції до повторного першого читання ці положення залишилися незмінними або зазнали лише косметичних змін.

Головними проблемами, закладеними в проєкт закону «Про медіа», на думку Медіаруху, є: занадто широкі повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо регулювання та контролю за поширенням інформації, причому не тільки щодо телерадіомовників, а й щодо будь-якої інформаційної діяльності, включаючи розповсюдження інформації друкованими ЗМІ, незареєстрованими онлайн-медіа, блогерами і дописувачами соціальних мереж; впровадження інституту співрегулювання без чіткого визначення повноважень учасників такого співрегулювання і розділення повноважень між ними; суто декларативні норми щодо дотримання професійних стандартів журналістики; збереження старих неефективних норм законодавства, які мали б запобігати надмірній концентрації аудіовізуальних медіа в руках одного власника.

Враховуючи вищенаведене, Медіарух звертається до народних депутатів з проханням доопрацювати проєкт закону «Про медіа», підготовлений до повторного першого читання (№2693-д від 02.07.2020).

Зі свого боку медійні громадські організації, що входять до Медіаруху, готують свої пропозиції з правками до цього законопроєкту, готові надати їх робочій групі та народним депутатам і планують оприлюднити свої пропозиції найближчим часом.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Верховна Рада відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт №2693 «Про медіа».

Раніше, 30 квітня, гуманітарний комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні направити його на повторне перше читання. Зокрема, пропонувалося на базі основного та альтернативного законопроєктів підготувати нову редакцію проєкту закону про медіа з урахуванням зауважень і пропозицій експертів Ради Європи, провідних асоціацій медійної індустрії та громадських організацій медійної сфери.

Законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрований у ВР 27 грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

1 липня гуманітарний комітет рекомендував Раді ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт "Про медіа" (№2693-д).