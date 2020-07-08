Юрист: У законопроєкті про медіа встановили строки давності застосування Нацрадою покарань

Нова редакція законопроєкту "Про медіа" (№2693-д) передбачає запровадження строків давності щодо ухвалення Національною радою з питань телебачення і радіомовлення рішень, пов'язаних із винесенням приписів і застосуванням санкцій до засобів масової інформації.

Про це поінформував медіаюрист, виконавчий директор ГО “Платформа прав людини” Олександр Бурмагін 8 липня під час відкритої дискусії "Проєкт закону “Про медіа” 2693-д: обговорення регулювання онлайн-медіа та платформ спільного доступу до інформації та відео", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Запобіжник, на якому наполягала індустрія, — це строки давності, які існують навіть у двох видах. По-перше, є строки для прийняття рішень Нацрадою стосовно застосування заходів реагування, тобто винесення приписів. І це строк не може перевищувати 30-ти днів із моменту виявлення порушення. Якщо минуло 30 днів, то припис не може бути застосовано. Для застосування санкцій, зокрема штрафів, строк ухвалення рішення не може перевищувати 90 днів від призначення перевірки,” — зазначив Бурмагін.

Водночас експерт звернув увагу й на те, що відповідно до статті 107 законопроєкту, строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства та умов ліцензії становить один рік із дня закінчення вчинення порушення або останнього факту встановлення його наявності.

“Це дуже важливий механізм, який не дає можливості регулятору триватиме на гачку певні питання, розтягувати їх розгляд на півроку-рік. Тобто закон чітко визначає не лише самі процедури, а ще й строк для їх застосування. Це є важливою гарантією для застосування санкцій”, — підкреслив Бурмагін.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Верховна Рада відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт №2693 "Про медіа".

Раніше, 30 квітня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду у першому читанні законопроєкт направити Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики для підготовки на повторне перше читання.

Комітет рекомендував на базі основного та альтернативного законопроєктів підготувати нову редакцію проєкту закону про медіа з урахуванням зауважень і пропозицій експертів Ради Європи, провідних асоціацій медійної індустрії та громадських організацій медійної сфери.

Законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрований у ВР 27 грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

1 липня гуманітарний комітет рекомендував Раді ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт "Про медіа" (№2693-д).