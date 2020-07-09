До селища, де мешкає Смолій, підкинули труну і поховальні вінки

На в'їзді до селища, де мешкає ексголова Нацбанку Яків Смолій, невідомі залишили труну та поховальні вінки. В НБУ припускають, що це може бути попередження його наступникові.

Про це у Facebook повідомляє НБУ.

«Маємо конкурс – вгадай тему спектаклю по реквізиту. Участь беруть десять з плюсом похоронних вінків, труни, плакати зі звинуваченнями у всіх смертних гріхах та щось на кшталт погроз… Це мирна «акція» (читай – спектакль з поганим сценарієм) проти політики, посадовців та експосадовців… бінго! – Національного банку України», - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, вінки та труну увечері 8 липня розклали на в‘їзді до селища, де мешкає Яків Смолій, який рівно тиждень тому подав заяву про звільнення з посади голови НБУ «через систематичний політичний тиск».

«Маємо лиш одне питання: коли труни та вінки з’являться під стінами НБУ та під будинком в.о. голови Катерини Рожкової? Завтра зранку? Чи вже з понеділка?», - зазначають в Нацбанку.

Там не виключили, що ця акція призначена для нового голови НБУ - щоб «був слухняним та не робив кроків, які не подобаються замовникам цього «екшену».

Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через «систематичний політичний тиск».

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що «безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України».

2 липня Президент вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ. Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт відповідної постанови.

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія з посади.