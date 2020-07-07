Запобіжний захід затриманому екскуратору ватажків "ДНР" обиратимуть завтра

У середу, 8 липня, мають обрати запобіжний захід затриманому сьогодні в Києві позаштатному співробітнику ГРУ, причетному до збиття літака рейсу МН17.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу в Гаазі повідомив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

“Завтра мають обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Коли ми говоримо, що слідство триває у справі, то так воно і є. Раніше ми казали, що нові затримання будуть, і сьогоднішня спецоперація тому підтвердження”, - зазначив він.

Мамедов наголосив, що передачею матеріалів до Нідерландів справу не закінчено: "Розслідування всіх обставин катастрофи літака МН17 буде тривати доти, доки не будуть знайдені та покарані всі причетні до цієї трагедії особи”.

Раніше СБУ повідомила про затримання 7 липня у Києві громадянина України, який протягом 2014-2020 років здійснював функції одного з кураторів керівників так званої "ДНР" за лінією ГРУ генерального штабу Збройних сил РФ.

За інформацією спецслужби, затриманий як позаштатний представник спецслужб РФ брав активну участь у створенні "Розвідувального управління ДНР" та інших підрозділів цієї терористичної організації.

Сьогодні йому мають повідомити про підозру за фактом керівництва та участі у терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 КК України).

Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох осіб, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це ексофіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на той час полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), а також громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".