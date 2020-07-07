СБУ затримала екскуратора ватажків "ДНР", причетного до збиття MH17

Служба безпеки України затримала в Києві позаштатного працівника ГРУ, який був одним із кураторів ватажків «ДНР».

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Служба безпеки України затримала в Києві громадянина К., який протягом 2014-2020 років здійснював функції одного з «кураторів» керівників так званого «ДНР» за лінією Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних Сил РФ (ГРУ РФ)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією спецслужби, затриманий як позаштатний представник спецслужб РФ брав активну участь у створенні так званого «Розвідувального управління ДНР» та інших підрозділів цієї терористичної організації.

Затриманому громадянину України інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (Створення терористичної групи чи терористичної організації). Найближчим часом йому буде вручено повідомлення про підозру, заявили у відомстві.

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Як наголошується, у розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов К., які "розкривають деталі міжвідомчих війн між ГРУ та ФСБ за контроль над "керівниками" терористичної організації "ДНР".

"Фігуранти записів у свої розмовах згадують прізвища директора ФСБ Олександра Бортникова та його заступників Андрія Бурлаки і Сергія Смирнова, помічника президента РФ Владислава Суркова, керівників «ДНР» Олександра Захарченка, Олександра Бородая та інших", - наголошують у спецслужбі.

Зазначається, що важлива частина цих записів – розмови К. із генерал-майором ГРУ Сергієм Дубинським (позивний "Хмурий") та Леонідом Харченком (позивний «Крот»), яких оголошено у міжнародний розшук у справі про катастрофу літака рейсу MH17, збитого в липні 2014 року.

Це в Офісі генпрокурора підтвердили кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

“За процесуального керівництва прокурорів Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора на території Києва затримано громадянина України, який брав активну участь у створенні “Розвідувального управління” окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області. Керівники та представники цього “підрозділу” безпосередньо причетні до збиття пасажирського літака “Боїнг 777” Малайзійських авіаліній рейсу MH17, внаслідок чого загинуло 298 осіб”, - повідомив Офіс генерального прокурора.

Сьогодні затриманому мають повідомити про підозру за фактом керівництва та участі у терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 КК України), завтра - обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох чоловіків, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".