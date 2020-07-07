Взяли під варту підполковника СБУ, якого підозрюють у вимаганні $250 тисяч

Підполковника Служби безпеки України, підозрюваного у вимаганні 250 тисяч доларів, взято під варту з альтернативою застави у майже 10 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“Печерським районним судом міста Києва задоволено клопотання, погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу генерального прокурора, щодо обрання заступнику начальника одного з відділів Управління СБУ в Одеській області запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Підозрюваного у вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України) підполковника СБУ взято під варту в залі суду та визначено альтернативний запобіжний захід у виді застави розміром 9,7 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, співробітник спецслужби організував та керував діяльністю злочинного угруповання у складі не менше чотирьох осіб, учасники якого вимагали у підприємця грошові кошти в сумі 250 тис доларів США за можливе нерозголошення відомостей щодо обставин загибелі народного депутата України, які можуть йому зашкодити. У випадку відмови від надання коштів, вони погрожували застосувати насильство над потерпілим та його близькими родичами.

Наразі вживаються заходи для встановлення усіх причетних до вчинення злочину осіб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.