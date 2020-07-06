ДБР спіймало співробітника СБУ, який обіцяв влаштувати на роботу за $3 тисячі

Про це повідомляє сайт ДБР.

“За попередньою інформацією, працівник СБУ вимагав від громадянина неправомірну вигоду у сумі 3 000 доларів США за вирішення питання працевлаштування до СБУ”, - йдеться у повідомленні.

6 липня 2020 року слідчі ДБР затримали майора СБУ в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання ним частини неправомірної вигоди у сумі 1 000 доларів США.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Фото: ДБР