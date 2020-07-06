На Дніпропетровщині на хабарі затримали голову земельної комісії ОТГ

На Дніпропетровщині поліція затримала голову земельної комісії ОТГ, який вимагав 70 тисяч гривень за розв'язання питання з орендою землі.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"У суботу, 4 липня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції спільно з Новомосковською місцевою прокуратурою затримали голову комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру однієї з міських об’єднаних територіальних громад", - йдеться у повідомленні.

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За винагороду у 70 тисяч гривень голова земельної комісії, який також є депутатом міської ради, пообіцяв посприяти у позитивному розгляді питання на сесії, а саме надання в оренду 2,3 га землі.

Затримали його під час одержання першої частини неправомірної вигоди у 44 тисячі гривень.

Голову земельної комісії затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.