На Дніпропетровщині на хабарі затримали голову земельної комісії ОТГ

На Дніпропетровщині на хабарі затримали голову земельної комісії ОТГ

Укрінформ
На Дніпропетровщині поліція затримала голову земельної комісії ОТГ, який вимагав 70 тисяч гривень за розв'язання питання з орендою землі.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"У суботу, 4 липня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції спільно з Новомосковською місцевою прокуратурою затримали голову комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру однієї з міських об’єднаних територіальних громад", - йдеться у повідомленні.

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За винагороду у 70 тисяч гривень голова земельної комісії, який також є депутатом міської ради, пообіцяв посприяти у позитивному розгляді питання на сесії, а саме надання в оренду 2,3 га землі.

Затримали його під час одержання першої частини неправомірної вигоди у 44 тисячі гривень.

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Голову земельної комісії затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

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