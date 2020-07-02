Підполковник СБУ вимагав у підприємця $250 тисяч - Офіс генпрокурора

Офіс Генпрокурора заявив про викриття злочинної групи під керівництвом підполковника СБУ, яка вимагала 250 тис. доларів США у підприємця.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

«За даними слідства, співробітник спецслужби організував та керував діяльністю злочинного угруповання у складі не менше чотирьох осіб, учасники якого вимагали у підприємця грошові кошти в сумі 250 тис. доларів США за можливе нерозголошення відомостей щодо обставин загибелі народного депутата України, які можуть йому зашкодити. У випадку відмови від надання коштів, вони погрожували застосувати насильство над потерпілим та його близькими родичами», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підполковнику СБУ повідомлено про підозру, до суду готуються клопотання про обрання запобіжного заходу і відсторонення від посади.

Тривають обшуки за місцями проживання фігурантів та у приміщенні УСБУ в Одеській області з метою виявлення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні. Вже вилучено кілька одиниць предметів, схожих на зброю та бойові припаси, як можливих знарядь злочину. Також встановлюються інші причетні особи.

Як уточнюється, зловмисників викрито слідчими Головного слідчого управління ДБР за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу генпрокурора та за участі військової прокуратури Південного регіону, оперативний супровід здійснювало Головне управління внутрішньої безпеки СБУ.