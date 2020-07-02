Підполковник СБУ вимагав у підприємця $250 тисяч - Офіс генпрокурора

Підполковник СБУ вимагав у підприємця $250 тисяч - Офіс генпрокурора

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Укрінформ
Офіс Генпрокурора заявив про викриття злочинної групи під керівництвом підполковника СБУ, яка вимагала 250 тис. доларів США у підприємця.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

 «За даними слідства, співробітник спецслужби організував та керував діяльністю злочинного угруповання у складі не менше чотирьох осіб, учасники якого вимагали у підприємця грошові кошти в сумі 250 тис. доларів США за можливе нерозголошення відомостей щодо обставин загибелі народного депутата України, які можуть йому зашкодити. У випадку відмови від надання коштів, вони погрожували застосувати насильство над потерпілим та його близькими родичами», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підполковнику СБУ повідомлено про підозру, до суду готуються клопотання про обрання запобіжного заходу і відсторонення від посади.

Тривають обшуки за місцями проживання фігурантів та у приміщенні УСБУ в Одеській області з метою виявлення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні. Вже вилучено кілька одиниць предметів, схожих на зброю та бойові припаси, як можливих знарядь злочину. Також встановлюються інші причетні особи.

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Як уточнюється, зловмисників викрито слідчими Головного слідчого управління ДБР за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу генпрокурора та за участі військової прокуратури Південного регіону, оперативний супровід здійснювало Головне управління внутрішньої безпеки СБУ.

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