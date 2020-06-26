Главу ОДА затримали за підозрою у вимаганні 1,8 мільйона хабаря

Служба безпеки України спільно з НАБУ задокументувала голову однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА на вимаганні грошей від керівників деяких контролюючих структур регіону.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

"За версією досудового слідства, керівник ОДА планував незаконно отримати від регіонального представництва державного органу в області 1,8 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оперативники спецслужби задокументували отримання посередником першої частини неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч гривень у червні 2020 року. Керівника ОДА разом із спільником було затримано під час передачі другого "траншу" у сумі 250 тисяч гривень, повідомили в СБУ.

Главу ОДА затримали за підозрою у вимаганні хабара / Фото: СБУ

Тривають процесуальні дії. Голову ОДА та його підлеглого затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення злочину.

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В СБУ не уточнили, якого саме голову ОДА затримано, однак за даними ЗМІ, йдеться про керівника Кіровоградської області.