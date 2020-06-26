Главу ОДА затримали за підозрою у вимаганні 1,8 мільйона хабаря
Про це повідомили у пресцентрі СБУ.
"За версією досудового слідства, керівник ОДА планував незаконно отримати від регіонального представництва державного органу в області 1,8 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що оперативники спецслужби задокументували отримання посередником першої частини неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч гривень у червні 2020 року. Керівника ОДА разом із спільником було затримано під час передачі другого "траншу" у сумі 250 тисяч гривень, повідомили в СБУ.
Главу ОДА затримали за підозрою у вимаганні хабара / Фото: СБУ
Тривають процесуальні дії. Голову ОДА та його підлеглого затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення злочину.
В СБУ не уточнили, якого саме голову ОДА затримано, однак за даними ЗМІ, йдеться про керівника Кіровоградської області.