Антикорупційний суд переніс засідання у справі про хабар голові ФДМУ на 22 червня

Вищий антикорупційний суд переніс на 22 червня підготовче засідання у справі про надання неправомірної вигоди голові Фонду держмайна через неявку захисників одного з обвинувачених.

Про це інформує сайт ВАКС.

«Сьогодні, 19 червня, у Вищому антикорупційному суді не відбулося підготовче судове засідання у справі про надання неправомірної вигоди голові Фонду держмайна. Причина - неявка захисників одного із обвинувачених. Проведення підготовчого засідання у цій справі заплановано на 10:00 22 червня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що адвокати направили до суду клопотання про відкладення розгляду справи. Проте колегія суддів ВАКС визнала причини неявки неповажними, оскільки встановила, що захисників повідомляли про дату та час судового розгляду вчасно.

Під час засідання прокурор подав до суду клопотання про продовження строку тримання під вартою цього обвинуваченого у справі та запропонував призначити йому захисника із Регіонального центру надання безоплатної правової допомоги на постійній основі.

Суд доручив відповідному центрові призначити адвоката лише для проведення окремої процесуальної дії, тобто для розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу обвинуваченому.

Як повідомлялося, 17 червня обвинувальний акт щодо двох учасників надання неправомірної вигоди голові Фонду державного майна України було скеровано до суду.

За даними слідства, обвинувачені запропонували голові ФДМУ 5 млн доларів в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод» (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи.

Читайте також: Справу щодо підозрюваних у наданні хабаря голові ФДМУ направили до суду

В межах розслідування встановлено й інші факти неправомірних дій з боку підозрюваних, зокрема пов’язаних із пропозицією надання неправомірної вигоди за сприяння у встановленні концесії з володіння низкою ТЕЦ та відтермінування приватизації одного з державних підприємств у м. Одеса.

Розслідування цих фактів НАБУ та САП розпочали за заявою голови ФДМУ у листопаді 2019 року.