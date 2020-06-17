Справу щодо підозрюваних у наданні хабаря голові ФДМУ направили до суду

Обвинувальний акт щодо двох осіб, які підозрюються у спробі надання хабаря у розмірі 5 млн доларів голові Фонду державного майна, скеровано до суду.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«17 червня 2020 року прокурори САП скерували до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт стосовно двох осіб, викритих на наданні неправомірної вигоди голові Фонду державного майна України. Із третім співучасником злочину прокурор САП уклав угоду про визнання винуватості, яку 28 травня 2020 року затвердила колегія суддів Вищого антикорупційного суду», - йдеться у повідомленні.

У НАБУ додали, що дії всіх осіб кваліфіковані за ч.4 ст. 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

За даними слідства, обвинувачені запропонували голові ФДМУ 5 млн доларів в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод» (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи.

«Неправомірну вигоду планували надавати частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей. Під час передачі першого траншу у 50 тис. доларів вказаних осіб викрили детективи НАБУ», - йдеться у повідомленні.

21 квітня було відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Зазначається, що в межах розслідування детективи НАБУ встановили й інші факти неправомірних дій з боку підозрюваних, зокрема пов’язаних із пропозицією надання неправомірної вигоди за сприяння у встановленні концесії з володіння низкою ТЕЦ та відтермінування приватизації одного з державних підприємств у м. Одеса.

Розслідування цих фактів НАБУ та САП розпочали за заявою голови ФДМУ у листопаді 2019 року.