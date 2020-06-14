Хабар у $6 мільйонів НАБУ і САП: суд обирає запобіжний захід затриманим

Вищий антикорупційний суд розглядає клопотання про обрання запобіжних заходів особам, затриманим напередодні на спробі надання хабаря у розмірі 6 млн дол. США за закриття справи, яку розслідує НАБУ та САП, за підозрою ексміністра часів Януковича.

Трансляція судового засідання здійснюється на You-Tube каналі Вищого антикорупційного суду.

Зокрема, на сторінці ВАКС у Facebook повідомили, що засідання мало розпочатися о 10.00, проте почали пізніше у зв’язку з розглядом клопотанням про відвід судді.

Наразі обирається запобіжний захід одному із затриманих — Андрію Кічі. Прокурор просить застосувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 40,5 млн грн.

Сторона захисту просить суд відмовити у задоволенні такого клопотання.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.

У суботу, 13 червня, очільники НАБУ та САП поінформували, що хабар пропонували за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром Миколою Злочевським, яка стосується причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого на підконтрольний Курченку "Реал-Банк".

Зокрема, Ситник поінформував, що у справі щодо дачі хабаря наразі затримано трьох осіб, серед яких перший заступник начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві та двоє довірених осіб Злочевського.

Микола Злочевський виїхав з України наприкінці 2014 року після того, як набув статусу підозрюваного у незаконному збагаченні. У січні 2015 року ГПУ оголосила його у розшук. Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук ексміністра. Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.