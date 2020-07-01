На Житомирщині спіймали на хабарі командира військової частини

На Житомирщині спіймали на хабарі командира військової частини

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Укрінформ
На Житомирщині затримали командира взводу зв’язку військової частини, який вимагав 10 тис. грн за обіцянку посприяти переведенню в інше місце служби свого колеги.

Про це повідомляє Військова прокуратура Центрального регіону України у Facebook.

«Вказаний військовослужбовець вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 10 000 грн від співслужбовця, який переводиться до іншого місця служби. За цю суму неправомірної вигоди підозрюваний обіцяв підписання обхідного листа та акту прийому передачі посади, а також надання доповіді командуванню частини про відсутність недоліків щодо стану майна відповідної служби», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що командира затримали співробітники військової прокуратури спільно зі слідчими СУ ГУНП в Житомирській області за оперативного супроводу ВБКОЗ УСБУ області одразу після передачі грошей.

Відповідно до ч. 3 ст. 368 ККУ затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на до 3 років із конфіскацією майна.

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