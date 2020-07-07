Сьогодні день пам'яті Левка Лук'яненка

Сьогодні відзначається день пам’яті Левка Лук’яненка (1928-2018), українського політичного і громадського діяча, дисидента, Героя України.

Левка Лук’яненка по праву можна назвати легендою національного визвольного руху України.

Майже 27 років ув’язнення, концтаборів і заслання, 72 доби у камері смертників, щохвилини очікуючи виконання смертного вироку, - ціна, яку він заплатив за незалежність України.

У роки Радянського Союзу Лук’яненко був організатором таких партій і рухів, як Українська робітничо-селянська спілка, українська Гельсінська спілка (1976) та перша альтернатива КПРС - Українська республіканська партія (вона була першою офіційно зареєстрованою партією в Україні). Співавтор Декларації про державний суверенітет України. Автор Акта проголошення України незалежною державою у серпні 1991-го.

Лук’яненко був кандидатом на посаду Президента України на виборах 1 грудня 1991 року і зайняв третє місце після Леоніда Кравчука та В’ячеслава Чорновола.

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У 1992-1993 роках він – перший Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді. Голова Асоціації дослідників голодоморів в Україні.

«Я палко вірю в майбутнє України, - говорив Левко Лук'яненко, - вірю в молодь. Вірю в чесних, порядних сміливих людей. Я йшов шляхом незалежності все своє життя і йтиму до кінця. Незалежно від того, що чекає Україну»