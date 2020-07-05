У США відзначили День Героїв України

Українська громада Америки під егідою оргкомітету Державницьких організацій відзначила День Героїв України (Свято Героїв), вшанувавши пам'ять всіх, хто поклав життя та здоров'я за здобуття й відстоювання незалежності Української Держави.

Відеозвернення представників Державницьких організацій розмістив на своїй сторінці Український Конгресовий Комітет Америки (УККА).

"День Героїв України – це свято величі й духу українських борців, жінок та чоловіків, які стали символом непереможності Української нації. Вони, борці за незалежність та свободу України, залишились нескореними. Їхнім гаслом було і залишається: здобудеш Українську Державу, затвердиш та забезпечиш її, або згинеш у боротьбі за неї", - зауважив у відеозверненні представник Головної управи Організації Оборони Чотирьох Свобід України (ООЧСУ) Богдан Гаргай.

Він підкреслив, що Свято Героїв України відзначають щороку в Америці впродовж багатьох десятирічь. При цьому організовувались масові урочистості, однак цього року, у зв'язку з пандемією святкування відбувається в віртуальному форматі.

Як підкреслила у відео-привітанні голова Об'єднання жінок ООЧСУ Христя Верещак, "державність – то мрія і право кожного народу". Вона нагадала, що багато людей, які пожертвували собою заради України відомі усім. Однак багато героїв залишаються незнаними для широкого загалу.

"Це – чоловіки й жінки, це люди з різних частин України, це люди поважного віку й молодь. Але попри відмінності, всі вони безкомпромісно та з відданістю поклали своє життя на вівтар рідної Батьківщини. Герої не вмирають", - наголосила Христя Верещак.

Президент Українського Конгресового Комітету Америки (УККА) Андрій Футей, зі свого боку зауважив, що українська громада шанує життя "тих надзвичайних людей, чиїми зусиллями вдалося досягти суверенної, об'єднаної та демократичної української нації".

"Ми всі стурбовані кризою, у якій сьогодні перебуває Україна. Від моменту Революції Гідності 2014 року український народ знову став на захист своєї Батьківщини від постійної агресії проросійських і пропутінських терористів. На жаль, боротьба триває й надалі, а герої-українці жертвують своїм життям", - наголосив Андрій Футей.

Нагадаємо, День Героїв України (або Свято Героїв) був заснований у 1941 році на Другому великому зборі ОУН. Зазвичай цей день відзначається 23 травня, однак у США впродовж багатьох років увійшло в традицію вшанування Свята Героїв на початку липня.

У цей день згадуються усі борці, які поклали своє життя на вівтар Батьківщини: від лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби, січових стрільців, воїнів УНР УПА – до службовців Збройних Сил України, які продовжують протистояти російській агресії й терору на Сході України.

Водночас, українська громада вшановує пам'ять мільйонів людей, що загинули під час Голодомору-Геноциду, влаштованого комуністичним режимом, героїв Небесної сотні та всіх, хто віддав своє життя для оборони української незалежності й державності.

Цього року разом зі Святом Героїв українська громада Америки відзначила 100-річчя створення Української Військової Організації (УВО), а також вшанувала 70-ту річницю смерті головного командира УПА Романа Шухевича й п'яту річницю героїчного захисту Донецького аеропорту.