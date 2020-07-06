Експертиза "чорних скриньок" літака МАУ у Франції триватиме п'ять днів — Єнін

Експертиза "чорних скриньок" збитого в Ірані літака МАУ, яка має розпочатися 20 липня, триватиме щонайбільше п'ять днів.

Про це повідомив у ході спілкування з журналістами заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін.

"Експертиза " чорних скриньок" має початися 20 липня. Ми за собою зарезервували п'ять днів", - сказав Єнін.

Водночас він припустив, що аналіз бортових самописців може бути завершений і швидше, але відрядження українським експертам, які братимуть участь у дослідженні, виписується на п'ять днів - з 20 по 25 липня.

Коментуючи важливість експертизи "чорних скриньок" збитого літака МАУ, дипломат зауважив, що вона дасть змогу завершити технічне розслідування авіакатастрофи поблизу Тегерану.

У відповідь на уточнююче запитання, чи можна на це розраховувати до кінця місяця, якщо експертиза буде проведена, Єнін зазначив, що "технічне розслідування завершується підписанням протоколу".

"Безумовно, може виникнути певна пауза. Більше того, ми аналізували - на жаль, немає механізмів, передбачених Конвенцією, якими ми б могли спонукати Іран завершити технічне розслідування. Ми просто кажемо: якщо ви не завершите протягом одного року, ви зобов'язані надати проміжний звіт (щодо причин авіакатастрофи - ред.), - резюмував заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні було збито двома ракетами літак авіакомпанії МАУ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та члени екіпажу. Також серед загиблих — громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з РФ.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Офіційний представник Ірану в міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте досі цього не було зроблено.

Наразі в Ірані затримано шістьох обвинувачених у зв'язку зі справою збитого літака МАУ.