За пів року до журналістів в Україні 40 разів застосовували силу – НСЖУ

За пів року до журналістів в Україні 40 разів застосовували силу – НСЖУ

Укрінформ
За 6 місяців 2020 року сталося 40 інцидентів із застосуванням сили щодо представників медіа.

Такі дані моніторингу «Індекс фізичної безпеки журналістів України», який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями, оприлюднені на її сайті.

«У червні Національна спілка журналістів України зафіксувала 10 інцидентів фізичної агресії щодо працівників ЗМІ. Три з них пов’язані зі зйомками щодо недотримання карантинних обмежень. Половина постраждалих у червні – жінки, найбільше інцидентів трапилося у Києві», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, один із найбільш обурливих нападів стався на знімальну групу програми «Стосується кожного» телеканалу «Інтер» у Києві. Результатом зйомок інтерв’ю 75-річної жінки про знущання з неї її рідних стало побиття журналістки Діани Степаненко, оператора, пошкодження телевізійної камери, знищення мікрофона.

«Ми увійшли в коридор, оскільки наша героїня хотіла показати зламану чоловіком її внучки дверну ручку. Ми не знали, що він був удома, у квартирі було тихо. Він вискочив за нами, з розмаху вдарив мене кулаком в обличчя. Мені дуже пощастило, що удар пройшов по дотичній, але синяк залишився. Кинувся на оператора, пошкодив телевізійну камеру. Він затягнув жінку похилого віку назад у квартиру і зачинив двері. А далі почався кошмар: ми чули удари, її хрипи та стогони. Страшно уявити, що там відбувалося, але мікрофон і гарнітуру, які були на героїні, ми потім збирали по всій квартирі по шматочках. Ми негайно викликали поліцію», - розповідає журналістка Діана Cтепаненко у коментарі пресслужбі телеканалу Інтер.

Найбільш «ризикованими» темами для журналістів у червні стали карантин та акції протесту прихильників громадського активіста Сергія Стерненка в Києві. Протестувальники перешкоджали журналістській діяльності представників окремих ЗМІ (телеканали «Newsone» i «ZIK», інформагентство «Шарій.нет»), поліція мусила активно втручатися та захищати журналістів від агресії.

У всіх трьох червневих інцидентах при зйомці сюжетів про порушення карантинних обмежень постраждали жінки-журналістки. Зазвичай нападниками виступають представники дрібного бізнесу, продавці, надавачі послуг тощо.

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Так, на пляжі в Залізному Порту журналістці вибили мікрофон із рук, а в Дніпрі власниця магазину вирвала в кореспондентки телефон і грубо виштовхувала з приміщення. В Одесі на місцевому ринку група чоловіків застосовувала силу, щоб перешкодити телезйомці.

Зокрема, власна кореспондентка «24 каналу» в Херсонській області Марина Савченко була серед групи журналістів, яких 19 червня Держспоживслужба запросила в рейд Залізним Портом щодо готовності до курортного сезону в карантинних умовах.

«На пляжі ми побачили, що йдуть два чоловіки із тваринами на плечах. У одного була мавпа, у другого – великий папуга. Коли вони побачили делегацію, відразу пришвидшили крок. Я покликала оператора, щоб побігти за ними і запитати про наявність документів. Вони обоє були без масок. Спочатку один почав хамити… Потім повернувся і вдарив рукою по мікрофону», - розповідає Марина Савченко в коментарі пресслужбі НСЖУ.

У Національній спілці журналістів засуджують прояви агресії до працівників ЗМІ та наголошують, що жодного виправдання нападам на журналістів бути не може.

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«Чи протест проти карантинних обмежень, встановлених владою, чи громадські переконання не є підставою кидатися з кулаками на журналістів. Напади на журналістів – це брутальна атака на свободу слова в Україні. У кожному випадку розраховуємо на належне розслідування проваджень, оперативно відкритих Національною поліцією», - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Нагадаємо, «Індекс фізичної безпеки журналістів» – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. «Індекс…» укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО «Інформаційна безпека», ГО «Платформа прав людини», Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.

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