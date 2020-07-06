За пів року до журналістів в Україні 40 разів застосовували силу – НСЖУ

За 6 місяців 2020 року сталося 40 інцидентів із застосуванням сили щодо представників медіа.

Такі дані моніторингу «Індекс фізичної безпеки журналістів України», який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями, оприлюднені на її сайті.

«У червні Національна спілка журналістів України зафіксувала 10 інцидентів фізичної агресії щодо працівників ЗМІ. Три з них пов’язані зі зйомками щодо недотримання карантинних обмежень. Половина постраждалих у червні – жінки, найбільше інцидентів трапилося у Києві», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, один із найбільш обурливих нападів стався на знімальну групу програми «Стосується кожного» телеканалу «Інтер» у Києві. Результатом зйомок інтерв’ю 75-річної жінки про знущання з неї її рідних стало побиття журналістки Діани Степаненко, оператора, пошкодження телевізійної камери, знищення мікрофона.

«Ми увійшли в коридор, оскільки наша героїня хотіла показати зламану чоловіком її внучки дверну ручку. Ми не знали, що він був удома, у квартирі було тихо. Він вискочив за нами, з розмаху вдарив мене кулаком в обличчя. Мені дуже пощастило, що удар пройшов по дотичній, але синяк залишився. Кинувся на оператора, пошкодив телевізійну камеру. Він затягнув жінку похилого віку назад у квартиру і зачинив двері. А далі почався кошмар: ми чули удари, її хрипи та стогони. Страшно уявити, що там відбувалося, але мікрофон і гарнітуру, які були на героїні, ми потім збирали по всій квартирі по шматочках. Ми негайно викликали поліцію», - розповідає журналістка Діана Cтепаненко у коментарі пресслужбі телеканалу Інтер.

Найбільш «ризикованими» темами для журналістів у червні стали карантин та акції протесту прихильників громадського активіста Сергія Стерненка в Києві. Протестувальники перешкоджали журналістській діяльності представників окремих ЗМІ (телеканали «Newsone» i «ZIK», інформагентство «Шарій.нет»), поліція мусила активно втручатися та захищати журналістів від агресії.

У всіх трьох червневих інцидентах при зйомці сюжетів про порушення карантинних обмежень постраждали жінки-журналістки. Зазвичай нападниками виступають представники дрібного бізнесу, продавці, надавачі послуг тощо.

Так, на пляжі в Залізному Порту журналістці вибили мікрофон із рук, а в Дніпрі власниця магазину вирвала в кореспондентки телефон і грубо виштовхувала з приміщення. В Одесі на місцевому ринку група чоловіків застосовувала силу, щоб перешкодити телезйомці.

Зокрема, власна кореспондентка «24 каналу» в Херсонській області Марина Савченко була серед групи журналістів, яких 19 червня Держспоживслужба запросила в рейд Залізним Портом щодо готовності до курортного сезону в карантинних умовах.

«На пляжі ми побачили, що йдуть два чоловіки із тваринами на плечах. У одного була мавпа, у другого – великий папуга. Коли вони побачили делегацію, відразу пришвидшили крок. Я покликала оператора, щоб побігти за ними і запитати про наявність документів. Вони обоє були без масок. Спочатку один почав хамити… Потім повернувся і вдарив рукою по мікрофону», - розповідає Марина Савченко в коментарі пресслужбі НСЖУ.

У Національній спілці журналістів засуджують прояви агресії до працівників ЗМІ та наголошують, що жодного виправдання нападам на журналістів бути не може.

«Чи протест проти карантинних обмежень, встановлених владою, чи громадські переконання не є підставою кидатися з кулаками на журналістів. Напади на журналістів – це брутальна атака на свободу слова в Україні. У кожному випадку розраховуємо на належне розслідування проваджень, оперативно відкритих Національною поліцією», - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Нагадаємо, «Індекс фізичної безпеки журналістів» – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. «Індекс…» укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО «Інформаційна безпека», ГО «Платформа прав людини», Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.