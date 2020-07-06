Реєстрація друкованих ЗМІ обов’язкова в період збройної агресії — законопроєкт

Законопроєкт №2693-д "Про медіа" передбачає обов'язкову реєстрацію друкованих засобів масової інформації у період збройної агресії на території України.

Це передбачають статті 118 і 124 оновленої редакції документа.

Так, стаття 118 пропонує визначити обмеження, які діють з моменту визнання Верховною Радою певної держави державою-агресором (державою-окупантом) та до моменту прийняття рішення про скасування зазначеного статусу. Зважаючи на це, стаття 124 проєкту акта передбачає, що реєстрація суб’єктів у сфері друкованих медіа є обов’язковою і здійснюється Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, яка визначається єдиним регуляторним органом у сфері медіа.

Водночас законопроєкт пропонує встановити, що обов’язковій реєстрації підлягають суб’єкти, котрі здійснюють мовлення без використання радіочастотного ресурсу (телеканали та радіостанції), суб’єкти у сфері аудіовізуальних медіа на замовлення та провайдери аудіовізуальних сервісів.

Онлайн-медіа та платформи спільного доступу до відео можуть зареєструватись добровільно.

При цьому в законопроєкті йдеться про те, що тільки зареєстровані медіа можуть отримувати державну підтримку, укладати договори про висвітлення діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування. Так, раніше голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв уточнював, що реєстрація даватиме працівникам таких медіа і самим медіа додаткові можливості – від захисту до підтримки. Наприклад, за його словами, журналісту не матимуть права відмовити в акредитації, а зареєстровані онлайн-медіа зможуть розраховувати на інституційні гранти від держави.

Також у законопроєкті подається визначення поняття “онлайн-медіа”, відповідно до якого до них належать медіа, що регулярно поширюють інформацію у текстовій, аудіо, візуальній чи іншій формі в електронному (цифровому) вигляді за допомогою мережі Інтернет на власному веб-сайті або власній сторінці на платформі спільного доступу до інформації, крім аудіовізуальних медіа.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Верховна Рада відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт №2693 "Про медіа".

Раніше, 30 квітня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду у першому читанні законопроєкт направити Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики для підготовки на повторне перше читання.

Комітет рекомендував на базі основного та альтернативного законопроєктів підготувати нову редакцію проєкту закону про медіа з урахуванням зауважень і пропозицій експертів Ради Європи, провідних асоціацій медійної індустрії та громадських організацій медійної сфери.

Законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрований у ВР 27 грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

1 липня гуманітарний комітет рекомендував Раді ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт "Про медіа" (№2693-д).