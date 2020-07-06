Другою мовою в Україні має бути англійська, а не російська - Данілов

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв’ю Українській правді.

«Питання мови – це дуже важливе, принципове питання для держави. Ніякої другої, російської, у нас бути не може – не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати. Якщо ми кажемо про Україну – то має бути тільки державна українська мова.

Чи має бути друга мова в Україні? Звичайно, має бути. Але це має бути англійська мова, яка має вивчатися, починаючи з дитячого садочка. Усі громадяни України, якщо ми хочемо бути в цивілізованому світі, мають знати, використовувати англійську мову. Це є обов’язкова річ», - наголосив Данілов.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 жовтня 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки й оборони України. Відповідний указ № 733/2019 опубліковано на сайті глави держави.