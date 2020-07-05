Україна поверне всі свої території - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вірить, що Україна буде сильною, вільною, непереможною і поверне всі свої території.

Про це він заявив під час урочистостей в Одесі з нагоди Дня Військово-Морських сил, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні поруч з нашою гордістю фрегатом "Гетьман Сагайдачний" стоїть буксир "Яни Капу", повернуті катери "Нікополь" та "Бердянськ", а в містах Краматорськ та Слов'янськ гордо майорить жовто-синій прапор. І все це дає потужний заряд сили та віри в те, що все у нас обов'язково вдастся. Ми повернемо всіх наших людей, ми повернемо всі наші території, віру в правду і справедливість", - сказав Президент.

Він також подякував колишнім військовополоненим морякам, які стали живими символами волі та нескореності, показали всьому світу, що "українські моряки не знають слова страх, не знають слова неможливо, але знають, що таке доблесть, відвага та честь".

"Скоро майже рік як наші хлопці вдома, вони продовжують службу та захист України, вони живуть, одружуються і, я сподіваюся, ще не раз радітимуть народженню в своїх родинах дітей", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-Морських Сил України: катер "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони містяться в московському СІЗО.

24 січня 2019 Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії звертатися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Суд ООН по морському праву 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити і дати можливість повернутися в Україну 24 захоплених моряків і 3 кораблям.

Росія заявила, що не визнає компетентність цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

17 липня в Москві відбулося засідання про продовження арешту українським військовополоненим. Суд продовжив арешт 21 моряку до 24 жовтня, а трьом пораненим (Андрію Артеменко, Андрію Эйдеру, Василю Сороці) - до 26 жовтня 2019 року.

7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. Зокрема, було звільнено 24 військовополонених моряків.

Вперше День ВМС України був відзначений у Севастополі 1 серпня 1997 року. В цей день на колишніх кораблях Чорноморського флоту ВМФ СРСР, що перейшли до складу ВМС України, були урочисто підняті військово-морські прапори України.

День ВМС ЗС України був установлений на прохання Військової Ради Військово-морських сил, на честь перших широкомасштабних навчань українського військового флоту «Море-96» (30 липня – 1 серпня 1996), указом Президента від 17 серпня 1996 року.

Згодом, згідно з указом Президента Ющенка від 24 березня 2006 року День Військово-морських сил Збройних сил України відзначався щорічно в першу неділю липня. З 2012 року почали відзначати в останню неділю липня. У 2015 році ми знову повернулися до святкування Дня ВМС в першу неділю липня.

Нині, у зв’язку з російською окупацією Криму, штаб ВМС України розташований в Одесі.