День Військово-Морських Сил ЗСУ відбуватиметься в морі у закритому режимі, але святкову церемонію можна буде подивитися на офіційній сторінці ВМС у соціальній мережі "Facebook" та телеканалах.

Про це на сторінці Facebook повідомило Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

"На жаль, цього року, через пандемію вірусної хвороби, з метою збереження здоров'я і життів мешканців нашого улюбленого міста та згідно з вимогами чинного законодавства, ми вимушені провести наше головне свято – День Військово-Морських Сил ЗС України в морі у закритому режимі, під час збору походу кораблів, катерів та суден ВМС, який проводиться в період з 30 червня по 6 липня. Саме тому, святкову церемонію, на честь Дня Військово-Морських Сил ЗС України, пропонуємо вам подивитися на офіційній сторінці ВМС у соціальній мережі "Facebook" та телеканалах, які транслюватимуть наш захід", - йдеться в повідомленні.

Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України подякувало мешканцям та гостям Одеси за роки підтримки національного флоту і наголосило, що завжди раде їх бачити на всіх святах, пов'язаних з Військово-Морськими Силами ЗС України.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський, який перебуває в Одесі з робочою поїздкою, 5 липня візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України.