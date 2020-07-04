Від COVID-19 помер голова Всеукраїнської ради церков

В Ужгородській лікарні в суботу, 4 липня, на 68 році життя від COVID-19 помер старший єпископ Української Євангельської Церкви, головуючий Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, Василь Райчинець.

Про це повідомляє всеукраїнська християнська газета Слово про слово.

"Сьогодні Господь покликав до вічності Василя Федоровича Райчинця, старшого єпископа УЄЦ, Головуючого у Всеукраїнській Раді Церков і Релігійних Організацій. Висловлюємо щире співчуття рідним та церкві, якій Василь Федорович присвятив більшу частину свого життя", - йдеться в повідомленні.

Редактор газети, пастор Анатолій Якобчук наголосив у Facebook, що "причина смерті – підтверджене захворювання на коронавірус".

Співчуття родині Василя Райчинця висловив Митрополит Єпіфаній на сторінці у Facebook.

Василь Федорович Райчинець народився 19 жовтня 1952 року в с. Поляна, Свалявського району, Закарпатської області, в багатодітній сім’ї проповідника. Здобув богословську освіту, паралельно здобувши музичну освіту.

У 1987 році Василь Федорович був обраний церквою ХЄВ с. Поляна на пасторське служіння, а в 1990 році став заступником старшого Пресвітера Союзу. В 1995 році на черговому З’їзді Союзу ВЦХЄВ Василя Федоровича Райчинця було обрано Старшим Єпископом Союзу.

Також з 2010 року Василь Райчинець був президентом Міжнародної Асамблеї Християн Віри Євангельської.

Фото: slovoproslovo.info/