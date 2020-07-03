Рада підтримала законопроект про залучення педагогів та інтернів до надання меддопомоги

Рада підтримала законопроект про залучення педагогів та інтернів до надання меддопомоги

Укрінформ
Верховна Рада внесла зміни до деяких законодавчих актів щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я.

За ухвалення законопроєкту № 3671 в цілому з урахування техніко-юридичних поправок проголосувало 285 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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Згідно з документом, прийняття його дозволить покращити освітній процес у сфері охорони здоров’я шляхом реалізації права на надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками закладів вищої (післядипломної) освіти, які відповідають кваліфікаційним характеристикам, та реалізації права на участь у наданні медичної допомоги лікарями-інтернами.

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