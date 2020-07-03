Рада підтримала законопроект про залучення педагогів та інтернів до надання меддопомоги

Верховна Рада внесла зміни до деяких законодавчих актів щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я.

За ухвалення законопроєкту № 3671 в цілому з урахування техніко-юридичних поправок проголосувало 285 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з документом, прийняття його дозволить покращити освітній процес у сфері охорони здоров’я шляхом реалізації права на надання медичної допомоги науково-педагогічними працівниками закладів вищої (післядипломної) освіти, які відповідають кваліфікаційним характеристикам, та реалізації права на участь у наданні медичної допомоги лікарями-інтернами.