COVID-19: Шмигаль каже, що Україна за обсягом тестувань на рівні Польщі й Чехії

Україна знаходиться на рівні держав Східної Європи за кількістю тестувань на COVID-19.

Про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На сьогодні за кількістю тестувань Україна вийшла на рівень Польщі і Чехії. Ми знаходимося на 35 місці у світі за кількістю захворілих осіб, і за кількістю тестувань знаходимося на рівні з державами Східної Європи. Всі люди, яким необхідно пройти тестування, всі отримують цю послугу, всі його проходять. Ми маємо сьогодні об'єктивні дані по захворюваності ”, - сказав Шмигаль.

Він зазначив що зараз в Україні на добу роблять понад 20 тисяч тестів на виявлення COVID-19 методом ПЛР та методом ІФА, які є найнадійнішими способами виявити захворювання.

Також регулярно проходять тестування на коронавірус медичні працівники, працівники поліції.

Стосовно ситуації з високим рівнем захворюваності на COVID-19 на Львівщині та у Львові, де останнім часом фіксується зростання кількості хворих на коронавірус, Шмигаль зазначив, що поширення вірусу відбулося в тому числі і через послаблення карантинних заходів. Прем'єр-міністр висловив сподівання, що завдяки вжитим заходам найближчим часом ситуація з захворюваністю в цьому регіоні покращиться.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 липня в Україні лабораторно підтверджено 46 763 випадків COVID-19, за добу зроблено 26 тис. 329 тестів, з яких 13 162 методом ПЛР та 13 167 методом ІФА.