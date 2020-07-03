Летальність від COVID-19 в Україні є однією з найнижчих в Європі – Степанов

Показник летальності від коронавірусного захворювання COVID-19 в Україні є одним з найнижчих в Європі.

Про це на брифінгу 3 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас дуже гарні показники щодо процесу лікування хворих на коронавірус. В тому числі такий показник, як летальність, є одним із найнижчих у Європі. І це все завдяки нашим спеціалістам", - сказав Степанов.

У цьому зв'язку він наголосив, що була проведена копітка робота щодо стандартів надання медичної допомоги, затверджених протоколів, які постійно змінюються.

За словами міністра, наразі найбільш напружена ситуація з коронавірусом спостерігається в західних областях України: Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській. Загалом, наразі в 11 регіонах показники захворюваності перевищують норму.

Він уточнив, що показник 60 хворих людей на 100 тисяч населення використовувався для прийняття рішення про проведення ЗНО.

"Те, що стосується цього показника, 60 активних хворих на 100 тисяч населення. Сьогодні на ранок у нас 59,7 на 100 тисяч населення. Ми використовували цей показник виключно щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Ми його рахували станом на 22 червня. Тобто, якби цей показник перейшов 60, тоді ми би приймали рішення щодо перенесення ЗНО", - сказав Степанов.

Міністр поінформував, що наразі у деяких регіонах розпочалася підготовка лікарень другої та третьої хвиль. Зокрема, у лікарнях другої хвилі по всій Україні передбачається близько 10 500 тисяч місць.

"Були лікарні першої хвилі, які на сьогодні заповнюються. У різних регіонах різна ситуація. У тій же Закарпатській області близько 70 відсотків заповненість ліжок, у Волинській області - 56 відсотків", - зазначив очільник МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 липня в Україні лабораторно підтверджено 46 763 випадки захворювання на COVID-19, зокрема за добу 876.