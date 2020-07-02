Нацрада позапланово перевірить “1+1” через російський серіал
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
“До Національної ради надійшло звернення громадянина Максима Ковбика з наріканням на трансляцію в ефірі ТОВ “Телерадіокомпанія “Студія 1+1” в період з 13.04.2020 року по 30.05.2020 року серіалу “Кухня” недержавною мовою. За результатами моніторингу мовлення зафіксовано трансляцію в ефірі “1+1” серіалу “Кухня” виробництва ТОВ KEYSTONE PRODUCTION на замовлення ЗАТ YBW Group, 2013, Російська Федерація, російською мовою з українськими титрами, що є ознакою порушення вимог Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, - зазначив відповідальний секретар Національної ради Юрій Зіневич.
Він додав, що за інформацією Державного агентства з питань кіно ТОВ “Телерадіокомпанія “Студія 1+1” були видані державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів посерійно “Кухня” з ексклюзивним правом показу. Відповідно до прокатних посвідчень на право демонстрування, мовою розповсюдження серіалу є українська.
Члени Нацради одноголосно проголосували за проведення позапланової перевірки “1+1”.