Медіагрупа “1+1” перевіряє, чи належить її частка Медведчуку

Для медіагрупи “1+1 media” є новою інформація про те, що декілька юридичних осіб, які є в структурі власності телеканалу “1+1”, належать дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко.

Про це йдеться у коментарі “1+1 media”.

“Останніми днями у медіапросторі шириться інформація про те, що декілька юридичних осіб, які є в структурі власності телеканалу “1+1”, належать Оксані Марченко. Дописувачі ресурсів посилаються на дані, вказані у декларації Віктора Медведчука, яку нардеп нещодавно оприлюднив. Для 1+1 медіа ця інформація є новою”, - йдеться у повідомленні.

У медіагрупі зауважують, що наразі юристи медіагрупи направили відповідні запити до компаній, які входять до структури власності телеканалу.

“1+1 медіа” обіцяє надати офіційний коментар після перевірки інформації.

Як повідомлялося, Радіо Свобода із посиланням на журналістів програми “Схеми: корупція в деталях” повідомили, що голова політради партії “Опозиційна платформа – За життя” і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1».