ДБР порушило справу проти суддів, які розглядають справу "Сармата"

Державне бюро розслідувань, розташоване у місті Мелітополь, розслідує кримінальне провадження відносно суддів Бердянського міськрайонного суду, які розглядають справу про вбивство ветерана АТО Віталія Олешко (відомого за позивним "Сармат").

Про це у четвер, 2 липня, заявив прокурор Запорізької обласної прокуратури Володимир Калюга, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відносно суддів Бердянського міськрайонного суду в червні ДБР в м. Мелітополь відкрито кримінальне провадження за ст. 375 (винесення завідомо неправосудного рішення) КК України. Ця стаття наразі ще є чинною, хоча її Конституційний суд відмінив. Справа розслідується", - сказав прокурор під час спілкування з активістами, які зібрались під стінами Запорізької облпрокуратури на пікет на підтримку голодуючих ветеранів АТО, побратимів вбитого "Сармата".

Пікетувальники підготували звернення, в якому вимагають, аби прокуратура звернулась до суду з апеляційною скаргою на рішення про звільнення із СІЗО чотирьох підозрюваних у справі вбивства Віталія Олешка. Учасники пікету заявляють, що якщо прокуратура залишиться в стороні, то розпочнуть безстрокову акцію.

Однак Калюга стверджує, що подібні рішення суду не підлягають оскарженню.

"Суд неодноразово продовжував строки тримання під вартою всім підозрюваним особам. 29 травня 2020 року стосовно 4 осіб суд (Бердянський міськрайонний – ред.) не підтримав клопотання прокурора і відмовив у триманні під вартою, обравши 4 особам запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За чинним КПК України подібні рішення суду не підлягають оскарженню. Ми позбавлені можливості оскаржити такі рішення", - пояснив прокурор.

За його словами, рішення може бути оскаржено за єдиної умови: у разі порушення цими особами умов домашнього арешту, обов’язків, покладених на них судом.

"Якщо такі порушення будуть - прокурор негайно буде ініціювати питання про зміну запобіжного заходу. Я цілодобово цікавлюсь у органів поліції, як дотримуються умов домашнього арешту обвинувачені. Одного обвинуваченого контролює Бердянський міськвідділ поліції, трьох інших – управління поліції в Дніпропетровської області", - додав Калюга.

Як повідомлялось, справа про вбивство "Сармата" розглядається в Бердянському суді з липня 2019 року. Обвинувачується 11 осіб (9 з яких обвинувачуються у вчиненні вбивства Віталія Олешка).

Побратими Олешка, які не згодні зі зміною запобіжного заходу чотирьом фігурантам справи, розпочали під Офісом Президента безстрокову акцію. Вже 24 доби ветерани АТО голодують. Вчора, 1 липня, однин з учасників - Михайло Криворучко, втратив свідомість, на місце викликали медиків. Пікетувальники прийняли рішення продовжувати акцію, але погодились на проведення підтримуючої терапії (відучора їм ставлять крапельниці із додаванням вітамінів).

Тим часом адвокати інших фігурантів справи, яким суд подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, подали апеляційну скаргу, вимагаючи відпустити їх підзахисних під домашній арешт. Апеляцію мали розгляди у Запорізькому апеляційному суді, але судді оголосили самовідвід, пояснюючи, що брали участь у розгляді справи під час досудового розслідування. Скаргу передали до Верховного суду, який має визначити підсудність.

Віталій Олешко (позивний "Сармат") був застрелений 31 липня 2018 року в Бердянську на очах у дружини і друга. Від отриманих поранень 43-річний чоловік помер на місці. Поліція затримала підозрюваних у скоєнні злочину майже одразу. Замовник вбивства досі не названий.