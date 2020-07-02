ДБР порушило справу проти суддів, які розглядають справу

ДБР порушило справу проти суддів, які розглядають справу "Сармата"

Укрінформ
Державне бюро розслідувань, розташоване у місті Мелітополь, розслідує кримінальне провадження відносно суддів Бердянського міськрайонного суду, які розглядають справу про вбивство ветерана АТО Віталія Олешко (відомого за позивним "Сармат").

Про це у четвер, 2 липня, заявив прокурор Запорізької обласної прокуратури Володимир Калюга, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відносно суддів Бердянського міськрайонного суду в червні ДБР в м. Мелітополь відкрито кримінальне провадження за ст. 375 (винесення завідомо неправосудного рішення) КК України. Ця стаття наразі ще є чинною, хоча її Конституційний суд відмінив. Справа розслідується", - сказав прокурор під час спілкування з активістами, які зібрались під стінами Запорізької облпрокуратури на пікет на підтримку голодуючих ветеранів АТО, побратимів вбитого "Сармата".

Пікетувальники підготували звернення, в якому вимагають, аби прокуратура звернулась до суду з апеляційною скаргою на рішення про звільнення із СІЗО чотирьох підозрюваних у справі вбивства Віталія Олешка. Учасники пікету заявляють, що якщо прокуратура залишиться в стороні, то розпочнуть безстрокову акцію.

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Однак Калюга стверджує, що подібні рішення суду не підлягають оскарженню.

"Суд неодноразово продовжував строки тримання під вартою всім підозрюваним особам. 29 травня 2020 року стосовно 4 осіб суд (Бердянський міськрайонний – ред.) не підтримав клопотання прокурора і відмовив у триманні під вартою, обравши 4 особам запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За чинним КПК України подібні рішення суду не підлягають оскарженню. Ми позбавлені можливості оскаржити такі рішення", - пояснив прокурор.

За його словами, рішення може бути оскаржено за єдиної умови: у разі порушення цими особами умов домашнього арешту, обов’язків, покладених на них судом.

"Якщо такі порушення будуть - прокурор негайно буде ініціювати питання про зміну запобіжного заходу. Я цілодобово цікавлюсь у органів поліції, як дотримуються умов домашнього арешту обвинувачені. Одного обвинуваченого контролює Бердянський міськвідділ поліції, трьох інших – управління поліції в Дніпропетровської області", - додав Калюга.

Як повідомлялось, справа про вбивство "Сармата" розглядається в Бердянському суді з липня 2019 року. Обвинувачується 11 осіб (9 з яких обвинувачуються у вчиненні вбивства Віталія Олешка).

Побратими Олешка, які не згодні зі зміною запобіжного заходу чотирьом фігурантам справи, розпочали під Офісом Президента безстрокову акцію. Вже 24 доби ветерани АТО голодують. Вчора, 1 липня, однин з учасників - Михайло Криворучко, втратив свідомість, на місце викликали медиків. Пікетувальники прийняли рішення продовжувати акцію, але погодились на проведення підтримуючої терапії (відучора їм ставлять крапельниці із додаванням вітамінів).

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Тим часом адвокати інших фігурантів справи, яким суд подовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, подали апеляційну скаргу, вимагаючи відпустити їх підзахисних під домашній арешт. Апеляцію мали розгляди у Запорізькому апеляційному суді, але судді оголосили самовідвід, пояснюючи, що брали участь у розгляді справи під час досудового розслідування. Скаргу передали до Верховного суду, який має визначити підсудність.

Віталій Олешко (позивний "Сармат") був застрелений 31 липня 2018 року в Бердянську на очах у дружини і друга. Від отриманих поранень 43-річний чоловік помер на місці. Поліція затримала підозрюваних у скоєнні злочину майже одразу. Замовник вбивства досі не названий.

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