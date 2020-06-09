"Вбивство Сармата": у Запоріжжі активісти вимагали повернути фігурантів у СІЗО

У Запоріжжі відбувся мітинг, учасники якого вимагали перегляду рішення суду щодо запобіжного заходу фігурантам справи про вбивство ветерана АТО Віталія Олешка (позивний "Сармат").

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наші побратими сьогодні почали безстрокову акцію в Києві біля стін ГПУ. Ми вийшли на місцях, щоб підтримати і заявити, що ми не згодні з тим рішенням, яке виніс Бердянський суд (про зміну запобіжного заходу чотирьом фігурантам "справи Сармата "на цілодобовий домашній арешт - ред.) ", - заявила волонтер батальйону "Донбас" Стела Орел.

Учасники акції заявили, що готові проводити акції до того часу, поки обвинувачені в убивстві не повернуться в СІЗО.

Керівник обласного управління поліції Микола Лушпієнко вийшов до мітингувальників і заявив, що готовий відповісти на запитання. Спілкування пройшло після акції біля будівлі ГУ НП в Запорізькій області.

Як повідомлялося, 30 травня Бердянський міськрайонний суд відпустив під домашній арешт фігурантв «справи Сармата» Михайла Сигиду, Миколу Ломаку, Олександра Обухова та Максима Влидимиренкова.

Під вартою продовжують перебувати інші фігуранти справи: Віктор Власюк, Артем Матюшин, Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов, Руслан Кузнєцов. Крім того, подовжено нічний домашній арешт Євгену Бродському.

Ветерана АТО Віталія Олешка було вбито 31 липня 2018 року.

Фото: Yevgenia Nazarova / RadioSvoboda.org (RFE / RL)