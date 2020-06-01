Вбивство "Сармата": під Бердянською мерією мітингують через домашній арешт для фігурантів

Біля будівлі Бердянського міськрайонного суду проходить акція протесту у зв'язку зі зміною чотирьом фігурантам справи про вбивство ветерана АТО Віталія Олешка (позивний "Сармат") запобіжного заходу на домашній арешт.

Близько сотні людей принесли до будівлі суду шини й плакати з написами "Хто замовив "Сармата" Олешка?", "Де замовники?", "Скільки коштує свобода?", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не можемо мовчати. Ми хочемо поставити запитання суддям, на що вони спиралися, коли відпускали додому чотирьох обвинувачених, на яких зібрано доказову базу? " - заявили учасники мітингу.

Акція проходить у форматі відкритого мікрофона, порядок на місці забезпечують співробітники правоохоронних органів.

Як повідомлялося, 29 травня Бердянський міськрайонний суд змінив запобіжний захід Михайлу Сигиді, Миколі Ломаку, Олександру Обухову, Максиму Влидимиренкову з тримання під вартою на домашній арешт.

При цьому суд продовжив тримання під вартою іншим фігурантам - Віктору Власюку, Артему Матюшину, Денису Зеленкіну, Тарасу Мовчану, Сергію Смирнову, Руслану Кузнєцову, а Євгену Бродському продовжили нічний домашній арешт.

Віталій Олешко (позивний "Сармат") був застрелений 31 липня 2018 року в Бердянську на очах у дружини і друга. Від отриманих поранень 43-річний чоловік помер на місці.

Фото: Громадське