Вбивство "Сармата": суд відпустив з-під варти чотирьох фігурантів справи

Бердянський міськрайонний суд змінив міру запобіжного заходу для чотирьох фігурантів справи про вбивство ветерана АТО Віталія Олешко з позивним "Сармат".

Їх відпустили під домашній арешт, повідомляє Громадське.

Запобіжний захід змінили Михайлу Сігіді, Миколі Ломаці, Олександру Обухову, Максиму Влидимиренкову. Захист фігурантів просила їм нічний домашній арешт.

Адвокат дружини "Сармата" Тетяни Олешко Дмитро Бубнов назвав таке рішення суду "передчасним".

"Ми та прокурор просили продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ми вважаємо і прокурор заявляв про це у своєму клопотанні, що існують усі ризики, які ним були озвучені — це переховування, тиск на розслідування, створення алібі, зустріч з ще невстановленими у даній справі особами, тиск на потерпілих та свідків будь-яким чином, щоб вони змінили свідчення", - сказав адвокат.

Захист обвинувачених стверджує, що підзахисний Михайло Сігіда не визнає своєї провини та має намір доводити у суді. Тікати він не збирається.

Свою причетність до злочину заперечують всі сім підозрюваних, крім Артема Матюшина — обвинуваченого стрільця. Останній на минулих засіданнях просив відпустити всіх, крім нього.

Водночас суд продовжив утримання під вартою іншим фігурантам — Віктору Власюку, Артему Матюшину, Денису Зеленкину, Тарасу Мовчану, Сергію Смирнову, Руслану Кузнєцову, а Євгену Бродському продовжили нічний домашній арешт.

Як повідомлялося, Віталій Олешко був застрелений 31 липня 2018 року в Бердянську на очах у дружини та друга.

Поліція затримала підозрюваних у скоєнні злочину колишнього бійця батальйону "Торнадо" Артема Матюшина, керівника будівельної фірми "ПК "Промбуд" Миколу Ломаку, 39-річного Олександра Обухова та Максима Володимиренкова.

За версією правоохоронців, саме ці особи приїхали до будинку Сармату і застрелили його. Вбивця зайшов у двір готелю, який належав Олешку, і двічі вистрілив йому в спину. Від отриманих поранень 43-річний чоловік помер на місці.