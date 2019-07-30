Убивство "Сармата": на першому засіданні суду було 11 обвинувачених

Перший заступник голови НПУ - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін заявив, що затримання замовників вбивства ветерана АТО Віталія Олешка ("Сармата") - це справа часу.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Поки залишаються на свободі безпосередні замовники, вони відомі та їх затримання - це справа часу", - наголосив Аброськін.

У відомстві нагадали, що 29 липня на першому засіданні Бердянського районного суду у "справі Сармата" були розглянуті клопотання про продовження запобіжного заходу для обвинувачених у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка.

Аброськін уточнив, що на першому засіданні у справі про вбивство Віталія Олешка ("Сармата") знаходилися 11 обвинувачених.

"Ці одинадцять - це всі ті, хто мав відношення до вбивства Віталія Олешка від виконавців до організаторів", - зазначив Аброськін.

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Олешко був застрелений 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини і товариша. Він загинув на місці.

Поліція затримала підозрюваних у скоєнні злочину: колишнього бійця батальйону "Торнадо" Артема Матюшина, голову будівельної фірми "НК "Промбуд" Миколу Ломаку, 39-річного Олександра Обухова та Максима Володимиренкова.

За версією правоохоронців, саме ці особи приїхали до будинку "Сармата", спостерігали за ним та застрелили.

Згодом за підозрою в організації вбивства Віталія Олешка у Бердянську затримали місцевого бізнесмена Михайла Сігіду, у Львові - Віктора Власюка, а у Дніпрі - Євгена Бродського.

Проте Сігіду та Бродського згодом відпустили під домашній арешт.

29 липня Бердянський районний міський суд призначив слухання по суті у справі про вбивство Віталія Олешка на 27 серпня.

Фото: Громадське