Розгляд справи про вбивство "Сармата" призначили на 27 серпня
Таке рішення було прийнято на засіданні щодо продовження запобіжного заходу фігурантам справи, повідомляє krapka.club.
"Узгодили дату слухання по суті. Воно відбудеться 27 серпня", - йдеться у текстовій трансляції.
За інформацією видання, у залі суду були присутні ймовірні організатори вбивства Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також підозрювані у його скоєнні Артема Матюшина, Миколу Ломаку, Олександра Обухова і Максима Владимиренкова. Серед фігурантів справи - також Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов та Сергій Смірнов, яких, крім причетності до справи Олешка, звинувачують у розбійному нападі на родину Поплавських у Дніпрі.
Перед початком засідання стало зле Зеленкіну, тож йому двічі викликали лікарів. Відразу після цього головуюча суддя Надія Дубровська і суддя Олена Кошова оголосили про самовідвід.
Після призначення нових суддів згідно з авторозподілом суд продовжив свою роботу. Зокрема, розглядалися питання призначення захисника з центру безоплатної правової допомоги для Артема Матюшина, для чого була оголошена перерва.
Як повідомляв Укрінформ, Віталій Олешко був застрелений 31 липня 2018 року у Бердянську. Поліція затримала кількох підозрюваних виконавців і організаторів.
Поліція затримала підозрюваних у скоєнні злочину: колишнього бійця батальйону «Торнадо» Артема Матюшина, голову будівельної фірми «НК «Промбуд» Миколу Ломаку, 39-річного Олександра Обухова та Максима Володимиренкова. За версією правоохоронців, саме ці особи приїхали до будинку Сармата, спостерігали за ним та застрелили. Згодом за підозрою в організації вбивства Віталія Олешка у Бердянську затримали місцевого бізнесмена Михайла Сігіду, у Львові - Віктора Власюка, а у Дніпрі - Євгена Бродського.
Проте, Сігіду та Бродського згодом відпустили під домашній арешт.
Фото: krapka.club