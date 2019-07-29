Розгляд справи про вбивство "Сармата" призначили на 27 серпня

"Узгодили дату слухання по суті. Воно відбудеться 27 серпня", - йдеться у текстовій трансляції.

За інформацією видання, у залі суду були присутні ймовірні організатори вбивства Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також підозрювані у його скоєнні Артема Матюшина, Миколу Ломаку, Олександра Обухова і Максима Владимиренкова. Серед фігурантів справи - також Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов та Сергій Смірнов, яких, крім причетності до справи Олешка, звинувачують у розбійному нападі на родину Поплавських у Дніпрі.

Перед початком засідання стало зле Зеленкіну, тож йому двічі викликали лікарів. Відразу після цього головуюча суддя Надія Дубровська і суддя Олена Кошова оголосили про самовідвід.

Після призначення нових суддів згідно з авторозподілом суд продовжив свою роботу. Зокрема, розглядалися питання призначення захисника з центру безоплатної правової допомоги для Артема Матюшина, для чого була оголошена перерва.

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Олешко був застрелений 31 липня 2018 року у Бердянську. Поліція затримала кількох підозрюваних виконавців і організаторів.

Поліція затримала підозрюваних у скоєнні злочину: колишнього бійця батальйону «Торнадо» Артема Матюшина, голову будівельної фірми «НК «Промбуд» Миколу Ломаку, 39-річного Олександра Обухова та Максима Володимиренкова. За версією правоохоронців, саме ці особи приїхали до будинку Сармата, спостерігали за ним та застрелили. Згодом за підозрою в організації вбивства Віталія Олешка у Бердянську затримали місцевого бізнесмена Михайла Сігіду, у Львові - Віктора Власюка, а у Дніпрі - Євгена Бродського.

Проте, Сігіду та Бродського згодом відпустили під домашній арешт.

Фото: krapka.club