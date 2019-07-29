Справа про вбивство “Сармата”: двоє суддів взяли самовідвід

Двоє суддів із колегії Бердянського міськрайонного суду, що мала розглядати справу про вбивство ветерана бойових дій на Донбасі Віталія Олешка (псевдо Сармат), оголосили про самовідвід.

Відповідні заяви суддів були оголошені на початку судового засідання 29 липня, повідомляє Радіо Свобода.

"Про самовідвід заявила головуюча суддя Надія Дубровська, яка пояснила своє рішення знайомством членів родини з дружиною загиблого. Зокрема, чоловік Дубровської надавав їй послуги з ремонту електропроводки, а донька відпочивала на базі, що належить дружині Олешка", - зазначається у повідомленні.

Крім того, інша суддя Олена Кошова повідомила, що у неї перебуває на розгляді позов до загиблого Віталія Олешка, розгляд якого після вбивства “Сармата” було продовжено для його реабілітації за заявою дружини.

Наразі у розгляді справи про вбивство Олешка оголошено перерву для визначення нового складу колегії суддів замість тих, що взяли самовідвід.

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Олешко був застрелений 31 липня 2018 року у Бердянську. Поліція затримала кількох підозрюваних.

Керівництво Національної поліції заявляло, що вбивство "Сармата" було замовним. Розглядається декілька версій вбивства.

За словами заступника голови Національної поліції В'ячеслава Аброськіна, підозрювані у цьому вбивстві до 2015 року були членами розформованого батальйону "Торнадо".