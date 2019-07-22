Двох депутатів знову кличуть на допит у справі "Сармата"

Національна поліція повторно викликає на допит двох народних депутатів - Олександра Пономарьова і Сергія Валентирова — у справі стосовно вбивства Віталія Олешка "Сармата" - на 25 липня.

Про це повідомляє Департамент комунікацій НПУ.

"Народні депутати України Олександр Пономарьов та Сергій Валентиров повторно викликаються на допит у рамках розслідування провадження щодо замовників вбивства Віталія Олешка", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що у рамках цієї справи старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ з метою допиту в якості свідків викликав на допит 20 та 22 липня двох нардепів, але, як зазначається, "на допит вони не прибули та не повідомили слідчого про поважність причин".

"У зв’язку з цим ГСУ повторно викликає двох нардепів для проведення допиту 25 липня 2019 року", - уточнили у поліції.

Нацполіція також виклала копії повісток про виклик на допит цих двох депутатів.

У поліції також зазначили, що 1 липня 2019 року було завершено розслідування щодо 11 підозрюваних у вбивстві громадського діяча Віталія Олешка.

Наразі проходить ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження. До 31 липня обвинувальний акт щодо цих підозрюваних буде спрямовано до суду для розгляду по суті.

Раніше поліція також вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі вбивства учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка (позивний "Сармат"). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентирова.

20 липня стало відомо, що Пономарьов та Валентиров, яких напередодні поліція викликала як свідків у справі вбивства Віталія Олешка "Сармата", не з’явилися на допит.

"Об 11.50 зателефонував адвокат Євген Озюменко, який представляє інтереси Пономарьова і Валентирова, та повідомив, що до поліції особи не прибудуть", — сказав перший заступник голова НПУ - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін та додав, що нібито через участь у виборчому процесі.