Депутати-свідки не з’явилися на допит у справі "Сармата"
Про це Громадському повідомив начальник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін.
"Об 11.50 зателефонував адвокат Євген Озюменко, який представляє інтереси Пономарьова і Валентирова, та повідомив, що до поліції особи не прибудуть", — сказав Аброськін та додав, що нібито через участь у виборчому процесі.
Нагадаємо, раніше поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі вбивства учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка (позивний "Сармат"). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентирова.
Як повідомляв Укрінформ, Віталій Олешко був застрелений 31 липня 2018 року у Бердянську. Поліція затримала кількох підозрюваних виконавців і організаторів.
Керівництво Національної поліції заявляло, що вбивство "Сармата" було замовним. Розглядається декілька версій вбивства.
За словами заступника голови Національної поліції В'ячеслава Аброськіна, підозрювані у цьому вбивстві до 2015 року були членами розформованого батальйону "Торнадо".