Депутати-свідки не з’явилися на допит у справі "Сармата"

Народні депутати України Олександр Пономарьов та Сергій Валентиров, яких напередодні поліція викликала як свідків у справі вбивства Віталія Олешка "Сармата", не з’явилися на допит.

Про це Громадському повідомив начальник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін.

"Об 11.50 зателефонував адвокат Євген Озюменко, який представляє інтереси Пономарьова і Валентирова, та повідомив, що до поліції особи не прибудуть", — сказав Аброськін та додав, що нібито через участь у виборчому процесі.

Нагадаємо, раніше поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі вбивства учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка (позивний "Сармат"). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентирова.

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Олешко був застрелений 31 липня 2018 року у Бердянську. Поліція затримала кількох підозрюваних виконавців і організаторів.

Керівництво Національної поліції заявляло, що вбивство "Сармата" було замовним. Розглядається декілька версій вбивства.

За словами заступника голови Національної поліції В'ячеслава Аброськіна, підозрювані у цьому вбивстві до 2015 року були членами розформованого батальйону "Торнадо".