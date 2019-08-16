Убивство Сармата: ДБР відкрило справу щодо поліцейських, які знали про підготовку

Державне бюро розслідувань відкрило провадження щодо поліцейських, які не запобігли вбивству громадського активіста і учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка (псевдо “Сармат”).

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook заступник директора ДБР Ольга Варченко.

“Сьогодні відкрили кримінальне провадження за фактом можливо неправомірних дій поліцейських, які, ймовірно, знали про підготовку вбивства Віталія Олешка (позивний «Сармат») – громадського активіста та ветерана АТО, проте приховали цей факт і не попередили його”, - написала вона. Варченко уточнила, що провадження зареєстровано за фактом приховування особливо тяжкого злочину та зловживання службовим становищем. За її словами, під час досудового розслідування слідчим необхідно з’ясувати, чи дійсно працівники поліції знали про підготовку вбивства активіста. "Про це можуть свідчити записи телефонних розмов підозрюваних у вбивстві, які були у розпорядженні правоохоронців. Проте вони не вжили передбачених законодавством заходів, аби запобігти злочину", - написала посадовець. Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 396 ККУ(приховування злочину).

Як повідомлялося, Віталій Олешко був застрелений 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини й товариша.

Поліція затримала підозрюваних у скоєнні злочину: колишнього бійця батальйону "Торнадо" Артема Матюшина, голову будівельної фірми "НК "Промбуд" Миколу Ломаку, 39-річного Олександра Обухова та Максима Володимиренкова.

За версією правоохоронців, саме ці особи приїхали до будинку Сармата, спостерігали за ним і застрелили.

Згодом за підозрою в організації вбивства Олешка у Бердянську затримали місцевого бізнесмена Михайла Сігіду, у Львові — Віктора Власюка, а у Дніпрі — Євгена Бродського.

Проте Сігіду та Бродського згодом відпустили під домашній арешт.

29 липня Бердянський районний міський суд призначив слухання по суті у справі про вбивство Олешка на 27 серпня.